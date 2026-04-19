105-годишен лекар: Разбира се, че ще гласувам, но да гласуват и младите

"Разбира се, че ще гласувам", коментира в "Събуди се" по NOVA 105-годишният лекар и ветеран от Втората световна война д-р Тодор Ценов.

Той обаче допълни, че по-важното сега е "младите да гласуват, защото гласуването е техния живот, каквото решат, както гласуват, това ще е техния живот".

Д-р Ценов признава, че не е разгадал тайната на дълголетието.

Във връзка с това, че за технологията няма възраст, тъй като д-р Ценов ползва и изкуствен интелект като средство за информация, внучка му коментира: "Той не спира да се информира, което ясно показва, че мозъкът е невропластичен".