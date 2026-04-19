Доста проблеми с машините за гласуване в Ямбол

Сигнали от над 20 секции за проблеми с машините са постъпили в Районната избирателна комисия (РИК) в Ямбол, съобщи председателят ѝ Ани Канева. Машините не отпечатват бюлетина при гласуване или това става на малък отрязък, от който не се разбира вотът на избирателя, поясни Канева.

"На всички гласоподаватели, които не са успели да упражнят машинен вот, според последните указания от Централната избирателна комисия, им се предоставя възможност да гласуват само с хартиена бюлетина", каза председателят на РИК.

До момента машинното гласуване е прекратено само в първа секция в град Стралджа. Устройството изобщо не е проработило още по време на тестовете преди началото на изборния ден.

"Там ще се гласува само с хартиени бюлетини", потвърди Ани Канева. Така броят на секциите, в които може да се гласува с машини става 154, с един по-малко от първоначално обявения.

В 24-та секция в с. Малък манастир, община Елхово, все още не е започнало машинното гласуване. Устройството изобщо не отпечатва начален отчет.

"Изчаква се проверка от техник и информация от комисията дали ще се наложи и там да се премине само към хартиен вот", каза още председателят на РИК.

В останалите секции, в които е имало временни проблеми с машинното гласуване, след намеса на техническо лице, устройствата са започнали нормална работа, допълниха от районната комисия.

"В началото на изборния ден в 11 секции е имало по един неявил се член на комисии. Тези членове бяха заменени вече с други от квотите на съответните партии и коалиции", каза Ани Канева.

Към момента не се забелязва драстично по-висока избирателна активност спрямо предходния парламентарен вот през октомври 2024 г., казаха пред БТА членове на секционни комисии. В първите два часа от началото на изборния ден през секциите са преминали средно между 30-40 избиратели. Информация за избирателната активност в региона като цяло ще бъде подадена от РИК в обедните часове.