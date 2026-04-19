Секции от Халкидики до Крит посрещат гласоподаватели в Гърция

В спокойна обстановка и при повишена активност започна изборният ден за 52-рото Народно събрание на България на територията на Гърция. Сънародниците ни имат възможност да упражнят правото си на глас в 25 секции, разкрити в различни части на страната.

Още в 07:00 часа отвориха врати ключовите изборни пунктове в Атина, на площад „Карайскаки" и в сградата на българското посолство. Именно там традиционно се очаква най-големият поток от гласоподаватели.

Засилен интерес се наблюдава и в Северна Гърция. Активно протича гласуването в Солун и Кавала, както и в курортните зони Неа Перамос, Никити и Ставрос, където много българи прекарват почивните дни.

Секции има и по островите, с цел да се улеснят както постоянно пребиваващите, така и работещите в туристическия сектор. Без затруднения протича изборният процес на островите Крит, Родос, Миконос и Тасос, както и в градовете атра и Каламата.

В двете секции на площад "Карайскаки" в Атина, избирателите могат да избират между машинно гласуване и хартиена бюлетина. От секционните комисии напомнят, че правото на глас се упражнява с валидна лична карта или паспорт. Гражданите, които не са подали предварително заявление, могат да гласуват след попълване на декларация на място.

Очаква се пикът на избирателната активност да бъде в ранните следобедни часове. По закон изборният ден приключва в 20:00 часа, като при наличие на чакащи пред секциите той може да бъде удължен с до един час.