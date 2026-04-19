388 служители на реда пазят в изборния ден 377 секции в област Добрич

Дияна Райнова

536
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Изборният ден в област Добрич започна в спокойна обстановка, като през изминалата нощ не са регистрирани престъпления или инциденти, свързани с охраната на изборните помещения, съобщават от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) - Добрич.

Общо 338 служители на ОДМВР – Добрич, са ангажирани с охраната на изборния процес. В това число влизат 94 служители на дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", 23 служители на „Гранична полиция" и 5 служители на БОП. За опазване на обществения ред допълнително са командировани и 12 служители от Зоналното жандармерийско поделение във Варна.

На територията на областта са разкрити общо 264 изборни места с 377 секции, от които 3 са подвижни. Секционните помещения и изборните материали са предадени на районните и секционните комисии и изборният процес е започнал нормално.

В изборния ден служителите на сектор „Български документи за самоличност" към ОДМВР – Добрич, издават удостоверения на граждани с изгубени или повредени лични карти, за да могат да упражнят правото си на глас.

От полицията напомнят основните изисквания за спазване на реда в изборния ден. В изборните помещения не се допускат лица с поведение, нарушаващо обществения ред, както и въоръжени граждани. Забранено е използването на мобилни телефони и други устройства за заснемане на вота, както и изнасянето на бюлетини, избирателни списъци и урни извън помещенията.

Органите на МВР ще се намесват при необходимост за възстановяване на реда, но само по решение на секционните избирателни комисии.

Полиция

