Опашки се извиха пред урните за гласуване в Лондон

Изборният ден за българите във Великобритания започна с видим интерес и опашки пред секциите в Лондон. Пред посолството ни в английската столица вече се събират десетки избиратели, които попълват декларации, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

В дипломатическата мисия са разкрити рекордните 7 секции. По избирателни списъци в тях са регистрирани 862 души, като още две секции в Лондон също са с толкова голям брой записани избиратели.

На място вече работят няколко секции, включително номер 2, 4 и 6, където се наблюдава засилен поток от хора още в ранните часове, пише bTV.

Основният въпрос остава дали всички желаещи ще успеят да упражнят правото си на глас. От една страна са промените в Изборния кодекс, които може да са отказали част от българите да гласуват, а от друга – опасенията, че дългите опашки могат да се окажат сериозна пречка.

Сравнение с предишни избори показва, че интересът традиционно е висок. На парламентарния вот през април 2021 г. във Великобритания са били разкрити 35 секции, като в повечето от тях са гласували над 1000 души.

Към момента ситуацията в Лондон остава динамична, а екипи на място ще следят дали организацията ще позволи на всички избиратели да стигнат до урните. Разликата във времето от два часа също оказва влияние върху изборния процес и активността зад граница.