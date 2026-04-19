Изборният ден в Пазарджишко започна спокойно

Изборният ден в Област Пазарджик започна в спокойна обстановка. Всички помещения за гласуване бяха предадени от охраняващите ги полицейски служители на секционните избирателни комисии. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

Предприети са необходимите мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. В охраната са ангажирани над 600 служители на МВР.

Създадена е организация и звената „Български документи за самоличност" ще работят в днешния ден от 8.30 до 19 часа. Те ще издават удостоверения (за изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. В рамките на тази седмица са издадени общо 91 удостоверения за гласуване на граждани.

От полицията в Пазарджик припомнят, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се ползването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно искане от страна на секционната избирателна комисия.