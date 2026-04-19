Външно: Няма сигнали за проблеми в секциите извън страната

Има готовност за удължаване на изборния ден по места, в зависимост от хората, които не са успели да гласуват до обявения за край час

Няма сигнали за проблеми в секциите извън страната. Това съобщиха зам.-министърът на външните работи Ради Найденов и зам.-шефката на работната група за изборите на МВнР Боряна Стойнова.

За пръв път външното министерство показа как протича организацията на изборния ден извън страната. Стойнова демонстрира интерактивната карта на секциите извън страната, която избирателите могат да открият на сайта на министерството, както и на тези на посолствата. Там има и таблица с адресите на всички секции, включително и на езика на приемащата държава. Координационният център за изборите във Външно СНИМКА: Георги Палейков

Зам.-шефката на работната група за изборите поясни, че всеки, които желае да гласува в чужбина може да го направи, след като попълни декларация пред секционната комисия.

Зам.-министър Найденов обясни, че всички български дипломати зад граница са ангажирани с провеждането на изборите, като в процеса участват и голям брой доброволци на различна възраст.

И припомни, че заради ограничението от до 20 секции в страните извън ЕС, министерството е помогнало с откриването на повече секции в консулствата и посолствата, за да улесни провеждането на изборите извън страната.

"Организацията е според закона, предвиждаме възможност за удължаване на изборния ден в чужбина, задължително трябва да се информира страната домакин до колко часа продължава изборния ден, съобразяваме се с местните норми", каза още той, след като по-рано днес стана ясно, че пред някои секции в Турция се извиват дълги опашки от желаещи да гласуват.

Според данните на МВнР най-големите български общности са във Великобритания, САЩ, Турция, Германия, Испания, Гърция, Кипър.

"Невинаги съвпада броят подадени заявления с явилите се да гласуват. Изборите започнаха първо в Нова Зеландия и Австралия, вече се гласува и в цяла Европа", каза зам.-министър Найденов.

"В Турция винаги е имало струпване на хора, но същото е в САЩ, Великобритания, Германия. Има райони с по-големи компактни групи, нека не плашим хората, че има опашки. Можем да удължим изборния ден в натоварените райони", допълни той.