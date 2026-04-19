Румен Радев гласува сам, след като жена му обяви, че още мисли

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев упражни правото си на глас с машина в Професионална гимназия по транспорт "Макгахан" в София. Трябваше да бъде там в 10 ч, но закъсня 10-15 минути, защото пристигна с личния си автомобил и обясни, че е попаднал в трафик.

Той отиде да гласува сам, без да бъде придружен от своята съпруга Десислава.

По-рано в изборния ден тя написа публикация във фейсбук, която гласи:

Още половин час ще размишлявам... Но все по-отчетливо прозирам, че ние самите сме се отказали от нашата отговорност. Даваме ли си сметка, че промяната започва от нас? Даваме ли си сметка, че възпитаваме поколения, че им вменяваме ценности, че ги възпитаваме в добродетели?

В началото на предизборната кампания съпругата на Радев публикува във фейсбук: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!". Публикацията ѝ бе придружена с логото на коалицията на Румен Радев.

"Готови сме за сътрудничество с всеки, който споделя нашите идеи. Без ДПС - Ново начало и ГЕРБ", посочи той.

"Избирателната активност е единственият начин да удавим купения вот в море от нашите свободни гласове. Днес България има историческия шанс да скъса с олигархичния модел Борисов-Пеевски и това е шанс, който не бива да пропускаме. Призовавам всички сънародници и в чужбина, да излязат да гласуват", заяви Радев.

"Много са важните въпроси, които трябва да се решат, но трябва да започнем с възстановяване на справедливостта. С избор на нов ВСС и след това да се избере нов главен прокурор. Ние трябва да направим всичко възможно да започнем да изсветляваме ценообразуването. За мен най-важното е да съставим редовно устойчиво правителство, което да решава проблемите на българските граждани", каза той.

Той отговаря на въпроси и на чуждестранни медии на английски език. Колеги от Ройтерс го попитаха за връзката с Русия и той посочи, че днес акцентът е върху сигурността и икономиката: "Надявам се, че ще установим практични отношения с Русия. Това е нашият подход, особено в областта на икономиката и сигурността. Трябва да уважаваме историята си. Знаете за ролята на Русия в освобождението на България, разбира се, никога няма да забравим."

Сред присъстващите медии имаше журналисти от Косово и Япония.

"Искам да поздравя всички служители на МВР за отличната работа. Искам да отправя апел към всички членове на СИК за отговорно гражданско отношение", заяви Радев.

"Аз винаги съм работил срещу всяко външно влияние върху България", категоричен бе той.