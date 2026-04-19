Задържаните за изборна търговия - 360. През 2024 г. са били 70

Засилени мерки за сигурност предприема МВР в изборния ден. Ще се следи и за опити за купуване на гласове и за изборни нарушения.

От Вътрешното министерство апелират към хората да подават сигнали за нарушения и опити за купуване на гласове в изборния ден.

Засилено присъствие на полицията ще има на всички места, където е необходимо, съобщи БНР.

Продължава и работата на ведомството по противодействие на купуването на гласове. От МВР обясниха, че постъпилите сигнали за изборни нарушения са 2066 при 612 през октомври 2022 година. До момента са образувани 538 наказателни производства, в сравнение със 120 за 2024 година, както и 534 бързи и досъдебни производства при 108 за предходния вот.

Задържаните лица до момента са 360, при 70 арестувани за 2024 година. Изготвените предупредителни протоколи достигат 5380.

От МВР напомнят, че хората, които нямат валидни лични документи, могат да получат удостоверение за гласуване, издадено в районите полицейски управления и областните дирекции на МВР в страната.