Божидар Божанов: Гласувайте с машина и преференция

1488
Божидар Божанов - съпредседател на "Демократична България" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Съдебната система е това, което слага тавана на развитието на България, каза той

„Гласувах за силна България в силна Европа и за това моделът на завладяната държава да бъде най-после демонтиран, за да може българската икономика и бизнес да се развиват и да подобряват благосъстоянието на сънародниците ни. Съдебната система е това, което слага тавана на развитието на България."

Това заяви съпредседателят на „Да, България" Божидар Божанов след като гласува тази сутрин. Той упражни правото си на глас в 9-а Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в София.

Божанов призова всички български граждани да излязат и да гласуват -  "с машина и с преференция, така че човекът, когото изпратят в парламента да носи отговорност към тях". Той също използва техниката, за да упражни правото си на глас. Проблемите с някои от машините, той обясни с "резултат от осакатяването на машините през 2022 г" - заради смяната на хартията за тях и дефектните ролки, заради които "дефектираха и принтери". надяваме се тези дефекти да са минимално на брой и да няма системни смущения на изборния процес, каза той. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

