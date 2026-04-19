Близо 11% е избирателната активност в област Бурга...

В две от секциите в Търновско преминаха само на на хартия, машините не работят

Дима Максимова

[email protected]

1300
Машинно гласуване Снимка: Архив

В секции в Павликени и Свищов, гласуват само на хартия, след като се оказа, че машините не работят, съобщиха от РИК - Велико Търново

В 44-та секция в Павликени техникът на „Сиела Норма" се е разписал, че сензорния панел на машината за гласуване не работи, става ясно от решението на РИК. 

В Свищов пък машината не приемала нито една от картите за гласуване на избиратели, там също се гласува само на хартия.

Общо 199 481 жители на област Велико Търново имат право на глас на предстоящия вот, което е лек спад спрямо предходните избори, когато броят на гласоподавателите е бил 202 656 души. Разкритите секции са 419.

206 кандидати от 24 листи на партии и коалиции ще се борят за доверието на избирателите в неделя, като за вота в област Велико Търново са осигурени 180 000 хартиени бюлетини.

