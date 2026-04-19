Изборният ден в област Монтана започна спокойно

През изминалата нощ криминалната обстановка в региона е спокойна, няма регистрирани нарушения на обществения ред и други инциденти, които биха застрашили нормалоното протичане на предсрочните парламентарни избори. В охраната на изборния процес в област Монтана са ангажирани 346 служители на МВР.

В Министерството на вътрешните работи денонощно открита линия - телефон 02 90 112 98 и имейл [email protected] - за сигнали за нарушения или евентуални престъпления, които са в сферата на отговорност на МВР в изборния процес. В Областна дирекция на МВР - Монтана е създадена организация за непрекъснат режим на обслужване на телефонната линия - 096 / 396 323 и електронна поща – [email protected].

Сектор „Български документи за самоличност" (БДС) при ОДМВР – Монтана ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в днешния ден. Гражданите могат лично да подадат искане в сектор БДС при ОДМВР – Монтана днес от 8.30 часа до 19.00 ч.