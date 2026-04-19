Емилия: Гласувам за по-добър живот на моите деца

"Гласувам за по-добър живот на моите деца, на близките ми", коментира в "Събуди се" по NOVA попфолк певицата Емилия.

"Моят син на 11-и май става пълнолетен, ще пропусне този вот. Младежите на неговите години не се интересуват изобщо (от политика), може би вече като навърши 18 г. и може да дава своя глас, ще го приема по-сериозно и ще е по-заинтересован дали и за кого ще си даде гласа", коментира тя.

Според нея младите хора не мислят така глобално за живота: "Всички сме били млади и сме разсъждавали, едва ли не, че "Светът е мой"."

Емилия отбеляза, че се тревожи за България в днешно време, както и за това накъде върви светът: "Живеем в един лъжовен свят, сега например с навлизането на ИИ не можеш да разпознаеш кое е истина и кое не. Важно е каквото можем да допринесем, да го направим".

За участието си в "Като две капки вода", Емилия коментира: "Когато вече си дал много и си известен, има какво да губиш, макар че това е предаване, където няма какво да губиш. Раздаваш се на максимум да влезеш в образа. Дори моят пиар, дори мъжа ми бяха много изненадани, че се справих с доста образи, не че всички са се получили на 100%, но смея да твърдя, че поне донякъде съм се справила".

И допълни: "Има някаква магия в това предаване, защото когато те облекат, става някаква магия и наистина влизаш в този образ".