Над 700 пациенти ще могат да гласуват във ВМА

Над 700 пациенти ще могат да упражнят правото си на глас във ВМА. Това съобщават от лечебното заведение във Фейсбук.
Изборният ден във Военномедицинска академия (ВМА) започна нормално и без затруднения, става ясно от публикацията.
Осигурени са условия и ясна организация за спокойно и безпроблемно гласуване, без да се нарушава лечебния процес и работата в клиниките.
Както и при предходни избори, освен пациентите, възможност да гласуват имат и дежурните медицински екипи и служителите на ВМА, уточняват от лечебното заведение.
