Александър Кадиев: Българите спечелихме много пари...

Прекратиха машинното гласуване в 2 секции в Пловдив, бюлетините излизат дефектни

Гласуване с машина Снимка: Архив "24 часа"

В региона сменят членове на секционни комисия в самия ден на вота

Гласуването с машина в 2 секции в Пловдив е прекратено, защото устройствата печатат дефектни бюлетини, при които не се вижда вотът на избирателя. Едната от тях се намира в СУ "Климент Охридски", а другата  - в училище "Петър Берон". Това съобщиха за "24 часа" от 16-а районна избирателна комисия. До края на изборния ден на тези две места ще се гласува само с хартиени бюлетини. 

В Пловдивска област пък са направени доста замени на членове на секционни избирателни комисии в самия ден на вота. Това се е случило на различни места в общините Сопот, Садово, Асеновград, "Марица", Перущица и Карлово. Причините са различни - някои са подали оставки, други просто не са явили в секциите.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

Още от Избори

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те