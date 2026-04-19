Прекратиха машинното гласуване в 2 секции в Пловдив, бюлетините излизат дефектни

В региона сменят членове на секционни комисия в самия ден на вота

Гласуването с машина в 2 секции в Пловдив е прекратено, защото устройствата печатат дефектни бюлетини, при които не се вижда вотът на избирателя. Едната от тях се намира в СУ "Климент Охридски", а другата - в училище "Петър Берон". Това съобщиха за "24 часа" от 16-а районна избирателна комисия. До края на изборния ден на тези две места ще се гласува само с хартиени бюлетини.

В Пловдивска област пък са направени доста замени на членове на секционни избирателни комисии в самия ден на вота. Това се е случило на различни места в общините Сопот, Садово, Асеновград, "Марица", Перущица и Карлово. Причините са различни - някои са подали оставки, други просто не са явили в секциите.