В над 50 секции във Варна и региона машините дадоха дефект

В над 50 секции машините за гласуване дават дефект и излизат празни бюлетини или такива, на които не може да се разчете вота на гласоподавателите. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Велин Жеков, цитиран от БТА.

Техници работят по отстраняването на проблемите, като реално само една машина е извън строя и в секцията се гласува с хартиени бюлетини.

В избирателния район са отворени всички 657 избирателни секции, 12 от които – подвижни. Почти липсва смяна на членове на секционните избирателни комисии, каза още Жеков.