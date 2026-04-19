Мъж блъсна патрулка при преследване в района на Суворово

Млад мъж блъсна полицейска кола и причини материални щети след преследване в района на Суворово, съобщиха от дирекцията на МВР във Варна. Екипът подал сигнал на шофьора да спре за проверка, но вместо това той увеличил скоростта. Последвало преследване, като мъжът тръгнал по черен път, за да се скрие. След това ударил автомобила на полицаите.

От полицията уточниха, че той е на 28 години, известен е на МВР и е без книжка, защото му е отнета за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. При сегашния инцидент е отказал да му бъде направен тест за дрога. В колата му е открито пликче с кристали, като видът на веществото ще бъде уточнен с експертна справка, посочва БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.