Две председателки на секции сменени в изборния ден в област Перник

В две секционни избирателни комисии (СИК) в област Перник са настъпили промени с председателите, съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия Светлана Петкова. В единия случай жена - председател на комисия, назначена в секция в Трън, е отказала да заеме длъжността. Останалите членове на комисията са заявили готовност да ѝ съдействат в работата, но тя е подала заявление за прекратяване на правомощията си. На нейно място е назначен заместник-председателят, а самият той е заменен от член на СИК.

В другия случай, в секция в Перник, председателката не се е явила в началото на изборния ден поради леки здравословни проблеми. Очаква се тя да бъде на работа до 10:30 часа. В случай че това не се случи, отново ще бъде извършена рокада.

Петкова уточни още, че близо 20 секции в региона работят в намален състав заради липсващи членове, а РИК в Перник предстои да излезе с решение по случаите, пише БТА.