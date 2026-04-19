Йоана Темелкова и Мартин Гяуров от Испания: Не искаме синът ни да е като нас по площадите

Да се преместим в Испания, не е никак лесно решение. Но в последните години страшно много неща, натрупани в годините, ни накараха да тръгнем.

Това разказаха в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви в изборния ден актрисата Йоана Темелкова и мъжът й Мартин Гяуров, които през миналата есен напуснаха България заедно със сина си.

Аз не харесвам образователната система в България и още от раждането на сина си убеждавам Марти да напуснем България. Но едва през септември той се съгласи, каза Темелкова.

Когато осъзнах, че връщане назад няма, стана трудно. Знам, че доброто предстои, но в момента трябва да изстрадам този период на откъсване, призна Гяуров. А Йоана Темелкова му опонира: "Не е вярно, че връщане назад няма".

В моментите, в които ми натежи моят стар живот, си казвам, че искам да дам на детето си шанс за по-различен живот. Не искам синът ми да е като мен по площадите. Дори да сбъркам, съм длъжен да опитам, каза още Мартин Гяуров.

Времето ще покаже дали сме сбъркали, добави и Темелкова.

Те разказаха, че Васил Василев-Зуека им е помогнал да изберат мястото в Испания. Семействата им живеят на 4 минути разстояние. Окончателното решение взел, когато Зуека му казал: "Тук не ти се бориш да училище за детето, а училищата се борят за него".

Едно от нещата, които ни правят огромно впечатление тук, е правилата и реакцията на обществото при неспазване на правилата, коментира още актрисата Йоана Темелкова.

Двамата ще отидат да гласуват.