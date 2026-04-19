Близо 11% е избирателната активност в област Бурга...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград заседнаха в асансьор, единият е ранен

Асансьор СНИМКА - Архив

Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха след авария на асансьора в сградата на Областна администрация.

Минути преди началото на редовна пресконференция на РИК, аварира асансьорът, в който пътуваха Мартин Бусаров и Йорданка Борисова. Двамата останаха затворени в асансьорната уредба повече от половин час, докато пристигнат техниците и ги освободят. 

След като бяха изведени от кабината, двамата заявиха, че председателят е поел удара от рязкото спиране на асансьора и има нараняване на ръката. Наложи се преглед от медици на Спешния център.. Двамата помолиха медиите за отсрочка на редовната пресконференция, тъй като не се чувстват добре.

Следващата пресконференция ще е в 15 часа.

Асансьор СНИМКА - Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Избори

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те