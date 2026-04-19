115 са гласували в Анкара до 10 часа

До 10 ч. местно (и българско) време тази сутрин в трите избирателни секции в Анкара са гласували 115 гласоподаватели. От тях 81 са дописаните в списъка след подаване на заявление за гласуване на място. Това показват първите предоставени данни от секционните избирателни комисии.

Всички три секции в турската столица са разкрити на територията на Посолството на България. Първоначално в избирателните списъци в Анкара присъстваха имената на 540 избиратели. Друга част от гласоподавателите обаче предпочитат да попълнят заявления за гласуване на място.

Изборният ден започна на време и протича спокойно. Няма опашки и напрежение, пише БТА.

Българските граждани в Турция ще могат да гласуват в общо 27 секции на парламентарните избори днес спрямо 168 на изборите в края на 2024 г. На тези избори за Народно събрание в избирателните списъци в Турция има 15 218 гласоподаватели.