Йотова гласува машинно и похвали МВР за работата им по време на кампанията

"Положиха се много усилия, но схеми, градени десетки години, трудно може да бъдат разрушени за един месец. Въпреки всичко моите почитания към ръководството на МВР". Президентът Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

Това каза президентът Илияна Йотова, след като гласува в Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов". Йотова почака няколко минути на опашка пред секцията си, а вътре избра да гласува на машина. Това обаче ѝ отне малко повече време от обикновено, тъй като хартията в устройството заяде. Членовете на секционната комисия обаче бързо реагираха, отстраниха проблема и устройството заработи.

"Хартията вътре е заяла, но всичко стана нормално и за секунди. Винаги съм имала доверие в машинния вот. Откакто го има, винаги гласувам на машина", разказа Йотова. На проблемите с машините в страната гледа спокойно: "Техника. Не смятам по никакъв начин, че става дума за умисъл".

"Гласувах, за да има скоро работещи Народни събрание, да бъде избрано бързо неговото ръководство, председател, да не сме свидетели отново на пазарлъци както предните пъти, да има бързо и силно правителство, защото проблемите не чакат. Има много въпроси за решаване, свързани с вътрешната политика, доходите. Час по-скоро трябва да има нормален работещ бюджет на страната, защото цели системи боксуват", каза още Йотова.

Тя увери, че ще започне с раздаването на мандатите бързо след конституирането на 52-ия парламент, и отново призова за висока избирателна активност.