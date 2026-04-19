Костадин Костадинов даде на 14-годишната си дъщеря да отбележи избора му (Видео)

"Гласувах за бъдещето на България, гласувах за свободна и независима България, гласувах за нашите деца, гласувах за „Възраждане". Това заяви лидерът на партията Костадин Костадинов, след като упражни правото си на вот във Варна. Той гласува на машина, като 14-годишната му дъщеря седна, за да отбележи избора на баща си.

Костадинов отчете, че особено на тези избори вижда много по-висока избирателна активност. „Надявам се, че ние заедно ще променим историята на България към по-добро. Ние сме постоянни и последователни в нашата работа. Работим за българския народ, борим се дори за тези, които не гласуват за „Възраждане", категоричен е Костадинов.