Близо 11% е избирателната активност в област Бурга...

Изборната активност във Врачанска област е по-висока в сравнение с предишния извънреден вот

Валери Ведов

[email protected]

Изборите във Враца протичат спокойно Снимка: Авторът

В цялата Врачанска област изборният ден върви спокойно. Всички изборни секции са под полицейска охрана и тази сутрин са предадени на секционните избирателни комисии. Служителите на МВР осигуряват охраната на изборните секции, обществения ред, реагирането на сигнали, охраната на изборните материали и пожарната безопасност.

Общо 146 560 човека от област Враца имат право на вот днес. РИК даде актуални данни тази сутрин за всяка една от десетте общини в региона. В Борован по списък избирателите са 4 124 души. В Бяла Слатина хората, имащи право на глас, са 19 436. Във Враца вота си могат да упражнят 62 995 души. В Козлодуй избирателите по списък са 15 754, в Криводол – 6 739, в Мездра – 16 024, в Мизия – 4 231, в Оряхово – 8 463, в Роман – 4 450. Най-малък е броят избиратели в община Хайредин – 3 344 души.

Във Врачанска област са отворени общо 328 секции за гласуване – 12 в Борован, 46 в Бяла Слатина, 116 във Враца, 26 в Козлодуй, 21 в Криводол, 44 в Мездра, 15 в Мизия, 18 в Оряхово, 18 в Роман и 12 в Хайредин.

От РИК съобщиха, че засега няма напрежение и гласуването върви нормално в цялата област. Забелязва се по-висока активност още в първите часове след отварянето на секциите в сравнение с предишните извънредни избори.

