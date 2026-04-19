И в Трявна една машина дефектира, вотът само на хартия

Районната избирателна комисия (РИК) в 7-и МИР в Габрово реши да преустанови гласуването с машина в секция в Трявна. Това съобщиха от РИК в Габрово.

Според решението специализираното устройство за машинно гласуване е спряло да работи в 8:40 ч. тази сутрин, техник е установил, че е налице технически проблем. Удостоверено е, че устройството реже половината разписка с номера на секцията, а вотът е празен. Главен техник е указал работата с машината да бъде преустановена.

В началото на изборния ден от РИК в Габрово съобщиха, че в две секции при машинно гласуване не се отпечатва разписка. Има един неявил се член на СИК, припомня БТА.

По-рано РИК в 7-и МИР-Габровски публикува коригирана информация за броя на избирателите. Избирателните секции са 223, към тях се прибавят още 11, които са образувани в лечебни заведения, а общият брой секции става 234, уточниха от Областната администрация в Габрово.