Експерти: Реалистично е да очакваме над 50% избирателна активност

"Активността сега се доближава до тази през април 2021 г., реалистично е да достигнем над 50% активност", коментира в "Събуди се" по NOVA социологът от "Тренд" Димитра Воева.

"Към 10 ч. 4,6% от данни на "Мяра", избирателната активност може да надхвърли тази от април 2021 г. - 50,6%, тогава са последните избори, в които гласуваха над 3 млн. души", отбеляза и политологът Светлин Тачев от агенция "Мяра".

Според проф. Росен Стоянов от "Галъп Интернешънъл" "явно не сме достигнали до такава политическа криза, че да имаме избирателна активност като в Унгария".

И допълни: "Не искам да правя паралели но ми се ще да вярвам, че избирателната активност ще бъде над 50%".

Стоянов заговори за "раздвижване" в секциите в чужбина: "Много голяма активност има в някои секции в чужбина, които наистина са чудеса".

"Ако направим едно сравнение колко време отнема да се гласува и колко хора са гласували през деня, говорим за абсолютно магьосничество", уточни той.

Според Стоянов "свиването на броя на секциите беше ход на една част от парламентарните сили, трябва да се гледа не колко са, а колко хора могат да минат през тях. Не трябва да има фриволно намаляване или увеличаване (на броя секции), а да стават нещата по математически модел".

Воева посочи, че средно около 150 хил. гласа идват от чужбина, а рекордът е бил през ноември 2024 г., когато бяха над 230 хил., но "тогава нямаше ограничения за броя на секциите в чужбина".