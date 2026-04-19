Александър Кадиев: Българите спечелихме много пари, но олигарси и политици ни ги откраднаха

Ние, българите, спечелихме много пари през всичките тези години, но ни ги откраднаха. Стотици милиарди, които не виждаме нито по улиците, нито в здравеопазването, нито в културата. Това каза актьорът и тв водещ Александър Кадиев пред Би Ти Ви в изборния ден.

Не е смешно, когато ставаме свидетели на тежка корупция и ниско образование. Не мога да повярвам, че през 2026 г. някакви хора вземат мизерни пари, за да гласуват. Затова трябва всички, които имат свободен и адекватен избор, да го направят, допълни колегата му Христо Пъдев.

Напоследък изпитвам болка, честно ви казвам. Мога да се разплача. Проблемът е много прост - има едни хора, които се наричат олигарси. По целия свят - искат да печелят пари и да владеят. На тях им трябват инструменти - това са политиците. Те ги купуват, за да могат легално да печелят пари. Те са и престъпници. В България тази дружба е толкова кръвожадна и безмилостна, че те ни ограбиха и ни убиват. Денонощно хората умират от глад, по пътищата и от болести, защото тези пари са откраднати. Всичко е корупция, емоционално коментира Александър Кадиев.

Ние работим по цели дни и нощи, за да си изхранваме семействата, за да могат те да имат скъпи коли и хеликоптери. Това е апокалипсис, каза още той.

От това по думите му се излиза с масово гласуване.

Христо Пъдев изцяло подкрепи думите на своя колега. Балонът, който е около мен, не е България. Аз пътувам из страната и виждам какво е. Инфраструктурата извън София е убийствена, меко казано е тъжно, каза Пъдев.

Според Александър Кадиев целият свят се е провалил, а САЩ са пример за това.