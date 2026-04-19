Шофьорът, предизвикал верижната катастрофа в Русе, е с положителна проба за алкохол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьорът, който причини верижната катастрофа с четири коли в събота в Русе, е управлявал автомобила си след употреба на алкохол. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента бе подаден около 9:30 часа в събота. Три автомобила изчаквали на червен сигнал на светофар на кръстовището между бул. "Цар Освободител" и ул. "Панайот Хитов", когато друга кола, шофирана от 32-годишен мъж, не спира, блъска се в последния спрял автомобил и предизвиква верижната катастрофа, припомня БТА.

При инцидента леко е пострадал 47-годишният водач на един от автомобилите. След преглед той е диагностициран с контузия на шийни прешлени.

При проверката е установено, че 32-годишният мъж, причинил катастрофата, е шофирал с над 1,2 промила алкохол.