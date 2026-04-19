Асен Василев: Гласувайте, за да не правим експерименти със завой на изток

"Слънчево е, времето е готино. Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести. И наистина гласувайте така, че България да стане готина европейска богата, справедлива държава, а не да правим пак експерименти със завой на изток".

Този призив отправи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев малко преди да упражни правото си на вот в Хасково.

По-рано днес и съпредседателите на коалиционния му партньор "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов гласуваха като и двамата призоваха за вот с машина. Партийният заместник на Василев, акад. Николай Денков също използва техниката, за да пусне гласа си. Всеки, който се опита да отклони България от европейския път, върви срещу българския интерес. Затова днес трябва да гласуваме точно за това, за нашата европейска България, каза Денков сутринта.