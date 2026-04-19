Кандев: Пoдадени са 93 сигнала за изборни нарушения

Главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев обяви, че към 7 часа началото на изборния ден всички СИК са отворени.

15 408 полицейски служители са ангажирани с охраната на вота.

До момента са подадени 93 сигнала. Те се следят в реално време. Проверява се всеки един сигнал. "Има специални служители, които следят всички сигнали в социалните мрежи", отбеляза той.

Образувани са 8 производства.

Снощи в районна на Благоевград е подаден сигнал на 112, че автомобил, в който се вози кандидат за народен представител е притискан и заплашван от два големи джипа с лица в него. "Установени са лицата и са задържани", обяви Кандев.