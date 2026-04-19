Хванаха двама да шофират с почти 3 промила в деня за размисъл

Двама водачи, употребили алкохол установиха служители на Пътна полиция и РУ – П. Тръмбеш. Снощи около 21,00 ч. в П. Тръмбеш е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 57-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,97 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

Същия ден около обяд край В. Търново е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 51-годишен от с. Сушица. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,87 промила. Той също е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Автомобилът е иззет. По двата случая са започнати бързи производства.

Ден по-рано други двама водачи, употребили алкохол установиха служители на РУ – Свищов и Стражица. В петък в хода на специализирана полицейска операция около 21,30 ч. в крайдунавския град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 50-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,72 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Автомобилът е иззет. Същата нощ в с. Асеново е извършена проверка на мотофреза с прикачено ремарке, управлявана от 22-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,90 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. По двата случая са започнати бързи производства.