Сигнали от Варна и Бургас - техници махат батериите на машините, смятат че грешките са от тях

Техници на фирмата "Сиела Норма" своеволно влизат по секции и махат батериите на машините за гласуване, защото смятали, че вероятно заради това машините дават грешки.

За това сигнализират от Варна и Бургас. По-рано днес говорителката на ЦИК Росица Матева каза на брифинг, че техниците на "Сиела" могат да влизат в секциите и да отстраняват дефектите при машините. Само ако не успеят, РИК може да преустанови машинното гласуване.

Две избирателни секции в Поморие и Сарафово отчетоха проблеми с машинното гласуване и временно минаха изцяло на хартия. Оказа се, че от принтерите излизат празни бюлетини или слабо отпечатани, които не могат да се разчетат. Впоследствие проверка установи, че проблемът се дължи на дефектни батерии, заради които не може да стане връзката между машината за гласуване и принтера. Много проблеми с машинното гласуване имаше рано сутринта и в Стара Загора, както и в други области в страната.

У нас хората гласуват в над 12 000 секции, като в повече от 9000 има машини. От ЦИК припомнят, че е важно те да бъдат включени в електрическата мрежа и че в ситуация на изчерпана батерия и невключена в мрежата машина, не може да се изисква преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини.