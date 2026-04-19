Близо 11% е избирателната активност в област Бургас към 11:00 ч.

Към 11:00 часа избирателната активност в цялата област Бургас е 10.49%. От РИК заявиха, че постоянно получават сигнали за изборни нарушения. Четири са секциите, в които в прекратен машинния вот - в 255-а секция в бургаския квартал Сарафово, в една секция в Малко Търново, Поморие и Айтос. Причината е, че устройствата отпечатват само отрязък от бюлетината, на която не се вижда вота.

От Районната избирателна комисия в Бургас заявиха, че постоянно получават сигнали за нарушения, пише БНТ. Те са подадени от представители на политически партии. Сигналите са за разлепени на агитационни материали в Бургас и села в Община Руен. В някои от тях е посочено, че представители на местната власт са на територията на изборните помещения.

Технически проблеми с машинното гласуване в секции в Бургас и Поморие възникнаха от сутринта. Там гласуването с машини беше прекратено.