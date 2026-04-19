Деница Сачева: Демокрацията не е полиция и контрол, а участие на гражданите

“От пет години, откакто гласувам в Добрич, за осми пореден път гласувам в училището, в което съм учила от първи до седми клас, защото смятам, че когато човек помни своите корени, той проявява и своята отговорност. Но днес гласувах за бъдещето, не за миналото и гласувах за това, което можем да направим за нашата родина, така че тя да изглежда по-достойно и тя да бъде държава, в която хората са по-богати и хората просперират. За разлика от много други наши опоненти, аз не смятам, че човек може да изгражда своята идентичност на базата на реваншизма и на отмъщението”. Това каза водачът на листата на ГЕРБ-СДС в Добрич Деница Сачева.

“Когато на хората се предлагат само емоции е очевидно, че никой няма намерение да свърши конкретна работа за тях. Призовавам хората да гласуват днес, въпреки че служебното правителство в някаква степен се провали именно в това. Провали се в това да има по-малко апатия и в изграждането на доверие в изборния процес”, каза след гласуването тя.

"Аз съм категоричен противник на практиката да се прави така, че все едно цялата демокрация зависи от МВР. Защото не беше това нещото, за което ние сме се борили. Аз съм била на 16 години тук в този град, когато дойде 10 ноември и демокрацията не означаваше контрол и не означаваше полиция. Демокрацията означаваше участие на хората и всъщност това е най-големият провал на служебното правителство", категорична бе Сачева.

"Ако те са увеличили апатията и ако са увеличили съмнението в изборния процес, значи те напълно са се провалили в опазването на демокрацията. Въпреки че тук в Добрич имаше вече информация за проблеми свързани с бюлетините, над 300 000 бюлетини в страната са отпечатани погрешно и беше решен този проблем. Имаше проблеми и с машините", каза още тя.

"Въпреки всичко това, аз искам да призова хората да участват, защото пак казвам, демокрацията съществува тогава, когато хората участват и ние не трябва да правим така, че да режем не клона, а на направо дървото, върху което стоим. И ако хората искат тяхната свободна воля да се зачита, единственият начин да направят това е да са в пред избирателните секции днес”, каза още тя.

Тя се надява на висока избирателна активност. Каквото и да е следващото управление, то трябва да бъде избрано от достатъчно много български граждани граждани, за да може да бъде устойчиво и стабилно. Да, управлението зависи от политиците, зависи от коалиционните споразумения и коалиционните формати в последно време, защото никой политически субект очевидно не получава пълно мнозинство, но все пак управлението, стабилното управление зависи от участието на изборите. И ако искаме да спрем тази спирала от непрекъснати избори, ние трябва да направим всичко възможно днес да призовем колкото се може повече хора да излязат и да дадат за своя глас", каза още тя.

Тя бе категорична, че колкото повече хора гласуват, толкова по-малка тежест ще имат каквито и да е било нарушения.