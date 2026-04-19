ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Близо 12 % е избирателната активност в област Добрич към 11 часа

Дияна Райнова

1136
Избори

11.98 % е избирателната активност в област Добрич към 11 ч, съобщиха от Районната избирателна комисия. Правото си на глас са упражнили 20 429 избиратели от общо 170 575 имащи право на вот.

Най-висока е активността в община Шабла, където са гласували 20,60 % от избирателите. Следват общините Каварна с 13,87 %, Балчик с 13,16 % и Генерал Тошево с 12,55 %. В община град Добрич избирателната активност е 12,02 %, а в община Добричка – 11,49 на сто.

Най-ниска към този час е активността в община Тервел – 8,72 %. В община Крушари са гласували 10,71 % от имащите право на вот.

По данни на РИК всички 377 секции в областта работят.

Избори СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

