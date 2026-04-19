Изборите в Пловдив към 11 часа: Някъде има опашки, другаде - не (Снимки)

50:50 е вотът с хартия и машини

Леко повишение на избирателната активност в Пловдив спрямо предишните избори се констатира до този момент, сочат наблюденията на председатели на секционни комисии. В 26-а СИК в Математическата гимназия например до 10,30 часа бяха упражнили правото си на глас 83-ма, а по списък са 740.

"Няма кой знае какво голямо раздвижване на този етап", коментираха от комисията.

Някъде има опашки, другаде - не. По-възрастните избиратели предпочитат хартиената бюлетина, а по-младите - с машини.

Топлото и слънчево време кара хората да отидат до изборните бюра. Прави впечатление, че има присъствие на млади избиратели. "Искам нещо да се промени. За пети път гласувам и все не дърпа напред тази наша държава", обясни Васил Тепавичаров.

Мнозина млади родители водят и децата си, за да може, след като са гласували, да отидат на разходка в слънчевия неделен ден.

Минимално е увеличена и изборната активност в региона. В село Чалъкови в една от секциите, където по списък са малко над 900 души, до 10,30 часа бяха гласували около 110 души. И там съотношението хартия - машини е 50:50.