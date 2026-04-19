12,89 % избирателната активност в община Търговище към 11 часа

12,89 % е избирателната активност към 11 часа в община Търговище в изборите за народни представители. Гласували са 7208 от всички 55 941 имащи право на глас, съобщават от общинския пресцентър.

В сравнение с последните избори за парламент на 27 октомври 2024 г., активността сега е по-висока. Към същия чак тогава тя е била 11,55 на сто.

В подвижната секция за избиратели с трайни увреждания своя вот са дали 16 от общо 47 граждани, заявили желание за това.

В МБАЛ-Търговище правото си на глас са упражнили всички 29 души, предварително заявили желание. Един пациент е вписан допълнително в списъка. Броят на гласувалите там може да се увеличи, в случай че през деня постъпят нови пациенти, които решат да дадат своя вот в лечебното заведение.

И за тези избори община Търговище осигурява специализиран автомобил за придвижване до избирателните секции на граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението.

Избирателите ще могат да ползват общинския автомобил през целия изборен ден, след предварителна заявка на телефони: 0879 292 805; 0882 100 607; 0601 68 650.

За да ползват транспорта, гражданите трябва да представят пред съответното длъжностно лице експертно решение на ТЕЛК за инвалидност, не по-малка от 71 на сто, или епикриза, доказваща временната невъзможност или съществени затруднения за придвижване.