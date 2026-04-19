15,84 % е избирателната активност в област Смолян към 11.00

Избирателната активност в цялата област Смолян към 11.00 часа е 15, 84 процента. Гласували са 14 754 избиратели. Спрямо изборите през октомври 2024 г. към същия час е с 2.5 % по- висока.

Най- голям процент гласували има в община Баните- 22,66%, а най-нисък в Смолян- 11,18%, съобщи РИК.

Изборният ден в 22-ри МИР - Смолян започна във всички 273 секции. 94 131 са избирателите в област Смолян по предварителни списъци за предстоящите парламентарни избори. Регистрираните кандидати за народни представители в Смолянски район са 103-ма, състезавайки се за четири мандата.