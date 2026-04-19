Към 11 часа: 16 379 души - 12,41 % от имащите право на глас са гласували в Разград

Към 11 часа в област Разград са гласували 16 379 души, или 12,41 % от имащите право на глас в изборите за Народно събрание, съобщиха от Областната администрация.

Общият брой на гласоподавателите в Разградско е 131 959. Най-висока активност до този час е отчетена в община Разград, където до урните са отишли 12,99 % от избирателите.

В общините Кубрат и Завет за представители в Народното събрание са гласували по 12,69 % от имащите право на глас. В община Исперих бюлетини са пуснали 12,44 % от избирателите, а в община Цар Калоян активността е достигнала 11,55 %. В община Лозница са гласували 11,45 %, а в Самуил – 9,91 на сто от избирателите.

За сравнение, активността на парламентарните избори към същия час на 27 октомври 2024 г. е била 12,11 %.

Изборният процес в областта протича нормално и в спокойна обстановка, председателят на Районната избирателна комисия Жоро Чобанов пред БТА. По думите му, в отделни секции са регистрирани технически проблеми с устройствата, като в две е преустановено машинното гласуване. Постъпилите жалби за нарушения от началото на изборния ден са четири.