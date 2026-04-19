Бойко Борисов: Няма да участваме в коалиции

Дойде с внуците си Бойко и Иван

Сглобката се развалила, защото искали Бъчварова да е вътрешен министър

С модела “Копринков-Радев няма да има сглобка, категоричен бе Борисов

“Малък е шансът за съставяне на правителство след тези избори. Ние в коалиции няма да влизаме. Тези, които си позволяват да казват как нямало да се коалират с ГЕРБ, никой не им е разрешавал да говорят така. Не виждам с кого можем да се коалираме в момента“. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като упражни правото си на глас. Той гласува с хартиена бюлетина. А в двора на училището го чакаха и внуците му - Бойко и Иван. Вижте какви Джен Зита са станали, каза Борисов.

По думите му ГЕРБ-СДС си е направила компромисите – „в сглобки, в тройни коалиции, в подкрепи". След изборите пък ще каже дали ще подкрепи нов ВСС и главен прокурор.

"С модела "Копринков - Радев" няма да се коалирам, нито пък ще участвам в такава сглобка. В страната има масов провал с машините, и то точно там, където ги предупредихме, че ще има провал с батериите. Една частна фирма с частни техници, с отвертки, обикалят и пипат машините. Това е фактът. Не искам да го коментирам нито какви са тия хора, проверявани ли са, не са ли, има ли манипулации, без това не е от голямо значение”, каза още той.

Ала-балата с машините сме го чували лично от Асен Василев, припомни той. И отново напомни, че партията дава пълна подкрепа на Украйна. Надявам се много и това, което в момента прави президентът Тръмп, за разлика от преди 50 дни, да има мирен процес. Явно е имало подготвена ядрена бомба, имало е и половин тон. Това аз чувам 460 кг, каза още той.

дезинформацията е толкова голяма, че не мога да се ориентирам. Но във всички случаи в Пакистан, ако се проведе един форум на най-високо равнище, това приключи, ще е от полза. За света ще е от полза, каза още той.

И понеже ние имаме много ясни тези по-външни политики, ГЕРБ е в сърцето на Европа. Чакайте че, не трябва да казвам партии. Извинявам се. Ние вкарахме държавата и в Еврозоната, каза още той.

Понесохме щети като партия от нашите партньори, а може би и те пък са понесли от нас, нали, не извинявам никого, но беше важно за държавата. Ние компромисите си ги направихме, каза още той.

Сега, ако някой иска подкрепа за закон, за второ, трето и четвърто, няма повече да подкрепям така. Подкрепете промяната в конституцията, каза още той.

Развалихме сглобката, защото искаха Румяна Бъчварова да стане вътршен министър, а аз не се съгласих с това, това единствената причина за разваляне на сглобката", призна Борисов.

Ще бъде конструктивна опозиция, ако не сме първа политическа сила. Призовавам всички да гласуват, глас народен - глас Божи, каза още той.



