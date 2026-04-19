14.9 процента са гласували до 11 ч. в област Ямбол



Към 11 ч. избирателната активност в област Ямбол на парламентарния вот е 14,9 на сто, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК). Това е с 3,87 процента повече спрямо същия час на изборите през октомври 2024 г., показва справка на БТА. До секциите до момента са отишли 15 395 избиратели от общо 103 424 души, имащите право на глас в 31-ви Многомандатен избирателен район (МИР).

Най-висока е активността в най-малката община - крайграничната Болярово – 31,9 на сто. Най-ниска е към 11:00 часа активността в областния град Ямбол – 13,8 процента. Правото си на глас са упражнили 8608 жители на града от общо 62 181 гласоподаватели по избирателен списък. В община Елхово активността е 14,1 процента, в община Тунджа – 15,2 %, а в община Стралджа е 17,7 на сто.

В област Ямбол днес се гласува в 237 секции. В 154 от тях вотът може да се упражнява и с машини, освен с хартиена бюлетина. Още сутринта РИК излезе с решение в първа секция в град Стралджа да бъде прекратено машинното гласуване, заради неизправност на устройството.

За четирите депутатски места в 31-ви МИР Ямбол се съревновават общо 120 кандидати. Най-възрастният от тях е на 97 години, а най-младият – на 22 години. Най-младият е роден през 2002 г., а най-възрастният – през 1953 г. В общия брой на кандидатите доминират мъжете – 85, жените в листите са 35.