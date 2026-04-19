14,21% избирателна активност в област Стара Загора към 11 часа

14.21 працунтя е избирателната активност в област Стара Загора към 11.00 часа днес, съобщиха от пресцентъра на областната управа. Това означава, че правото си на глас са упражнили 39 764 от хората от избирателите по списък, които са общо 279 806 човека.

В същия час на последните парламентарни избори на 27 октомври 2024 г. активността в областта е била 10,41 на сто, гласували са 29 390 човека. Това означава, че към 11 часа днес вече гласувалите в област Стара Загора са с 10 374 човека повече.

Данните по общини сочат, че най-висока избирателна активност има в община Опан - там са упражнили правото си глас 26,24 на сто от гласоподавателите – 519 от общо 1978 души в списъците. Да бъдат най-активни като община на избори за опанци е традиция.

По активност следва община Гълъбово – 17.59 процента, там вече са гласували 1659 човека от общо 9433 души с право на глас.

Трета по активност в изборния ден до 11.00 часа днес е община Казанлък – 15.45 на сто, там са гласували 9735 души от 63 012 избиратели.

Следват общините Николаево и Гурково.

За община Стара Загора данните към 11.00 часа показват 13,94 на сто избирателна активност. Упражнилите правото си на глас са 19 070 души от всички 136 763 избиратели.

Избирателната активност в община Раднево е 13,62 на сто, следват общините Братя Даскалови, Павел баня и Мъглиж.

Засега най-ниска е избирателната активност в община Чирпан – 11,62 на сто, което означава, че вече са гласували 1954 човека от общо 16 819 избиратели но списък.

Всички 495 секционни избирателни комисии са отворили до 7.00 ч. сутринта. Най-много са секциите в Стара Загора – 212, следват Казанлък с 90, Раднево и Чирпан с по 38.

Най-малко са секциите за гласуване в община Николаево – 7.

Прави впечталение, че в обедните часове на някои места в Казанлък и Стара Загора активността сред избирателите се вдига и пред секциите се образуват опашки.