11 са жалбите в РИК - Кърджали от началото на изборния ден

11 са жалбите, подадени в РИК - Кърджали от началото на изборния ден, обяви секретарят на комисията Беркант Барзад. Повечето жалби били свързани с машините. Част от тях не печатали, а бюлетините излизали празни.

Според Беркант Барзад над 30 са проблемните машини, но проблемът при вече бил разрешен. Само една от машините на територията на областта е аварирала и с решение на РИК гласуването там се извършва само с хартиени бюлетини.

Друга част от жалбите са свързани с това, че кметове са близо до секциите или вътре в тях.