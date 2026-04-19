Андрей Гюров: Гласувах за европейска България, в к...

11 са жалбите в РИК - Кърджали от началото на изборния ден

Ненко Станев

Над 30 машини в Кърджалийско не са отпечатвали бюлетини. СНИМКА: АРХИВ

11 са жалбите, подадени в РИК - Кърджали от началото на изборния ден, обяви секретарят на комисията Беркант Барзад. Повечето жалби били свързани с машините. Част от тях не печатали, а бюлетините бюлетините излизали празни.

Според Беркант Барзад над 30 са проблемните машини, но проблемът при вече бил разрешен. Само една от машините на територията на областта е аварирала и с решение на РИК гласуването там се извършва само с хартиени бюлетини.

Друга част от жалбите са свързани с това, че кметове са близо до секциите или вътре в тях.

