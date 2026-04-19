РИК-Добрич, потвърди сигнал за неправилно съхранение на изборни книжа в секция в село Дропла

Районната избирателна комисия в Добрич прие решение, с което потвърждава извършени при неотложност действия вчера по сигнал за нерегламентирано съхранение на изборни книжа в секция в село Дропла, община Балчик.

Сигналът е подаден от служител на Областна дирекция на МВР – Добрич, и се отнася за съхранение на бюлетини извън определеното изборно помещение, в нарушение на установения ред. Поради съмнения за възможна манипулация, представители на Районната избирателна комисия са извършили незабавна проверка на място, съвместно с членове на секционната комисия, служители на МВР и представители на общинската администрация.

От съставения констативен протокол става ясно, че изборните книжа са били преместени в друго помещение в същата сграда – стая с надпис „Счетоводител", вместо да се съхраняват в определеното за целта изборно помещение след неговото запечатване. Помещението е било заключено и запечатано с хартиени ленти с печат на общината и подписи на членовете на СИК, но това е в отклонение от изискванията на Изборния кодекс и създава риск за сигурността на изборния процес.

При отваряне на помещението в присъствието на всички участници е установено, че вътре се намират бюлетините, протоколи, избирателният списък и печатът на секционната комисия, като тяхната цялост не е била нарушена.

След проверката изборните книжа са върнати в изборното помещение на секционната комисия и са поставени под охрана на органите на Министерство на вътрешните работи, след което помещението повторно е запечатано съгласно изискванията.