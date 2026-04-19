Андрей Гюров: Гласувах за европейска България, в к...

Към 11 ч.: 11,4% е избирателната активност в област Благоевград

Тони Маскръчка

824
Избирател пуска разписката от машината в изборната урна

11,40% е избирателната активност в Благоевградска област към 11 ч. на провеждащите се днес избори за народни представители, съобщиха от Районната избирателна комисия.

Най-активни са гласоподавателите от община Банско, където до този час са упражнили правото си на вот 20,11%.

В община Кресна са гласували 18,64 на сто от избирателите, в община Струмяни – 17,93%, в Белица – 17,73%, в Сатовча – 17,71%, в Якоруда – 16,92%, в Симитли – 16,41%.

По данни на РИК най-слаба е активността в общините Благоевград и Петрич, където до 11.00 ч. са гласували съответно 7,67% и 8%.

Още от Избори

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те