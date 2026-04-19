7,82 % е активността в област Кърджали

7,82 % е избирателната активност в област Кърджали към 11 часа, сочат данните на РИК. Общо упражнилите правото си на глас са 21 349 души от 273 117 имащи право на глас. В сравнение с предишните избори през 2024 г. активността към същия час е била с един процент по-висока.

Най-активни са избирателите в община Джебел, където през секциите са минали 10,68 %. В община Крумовград са гласували 9,58 на сто от имащите право на глас, а в община - Черноочене - 8,83 на сто. В Момчилград правото си на глас са упражнили 7,64 %, в Кърджали - 7,58 % и Кирково - 6,05 %. Най-ниска е активността в община Ардино, където са гласували 5,93 на сто от избирателите.