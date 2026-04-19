В Плевен 13.03% е избирателната активност към 11 ч.

В област Плевен към 11:00 часа активността на предсрочните избори е 13,03 процента, което означава, че от 223 247 от имащите право на глас, до урните в първите часове на изборния ден, са отишли 29 082 души. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Плевен Ярослав Димитров.

За сравнение, на изборите за национален парламент на 27 октомври 2024 г. избирателната активност към 11:00 часа е била 9,91 на сто. Тогава от регистрирани 227 807 до същия час са гласували 22 566 избиратели, поосочва БТА.

Най-висока е активността в община Белене, където вече са гласували 1289 граждани или 17,70 на сто. Най-ниска е активността в община Пордим. Там до 11:00 ч. пред урните са застанали 487 гласоподаватели, което е 10,74 на сто от общия им брой.

В най-голямата община в областта – Плевен, са гласували 13 064, което прави 11,63 на сто.

До момента изборният ден в област Плевен протича спокойно, без нарушения на изборния процес, увери председателят на РИК.

Припомняме, че на територията на 15-и МИР – Плевен са сформирани 397 секционни избирателни комисии. С машини има възможност да се гласува в 336 секции, а само с хартиени бюлетини в 61.