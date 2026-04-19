ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров: Гласувах за европейска България, в к...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22690626 www.24chasa.bg

Към 11 часа в Пловдивско: Лъки с най-висока активност от 21,54%, в Раковски най-слаба - 7,26%

24 часа Пловдив онлайн

В Пловдив избирателната активност е по-ниска, отколкото в областта.

Едва 8,07% от пловдивчани са отишли до урните към същия момент

В Лъки са най-активни избирателите и до 11 часа в миньорския град са упражнили правото си на глас 21,54 на сто от тях. По списък са 2015 души. На второ място е община Брезово със 17,76%, сочи справката на 17 РИК.

Активни са и в община Хисаря, където до секционните комисии са отишли 16,45% от имащите право на глас.

Най-слабо активни са в Раковски, до 11 часа там са гласували едва 7,26%.

Средната избирателна активност за Пловдивска област е 11,96%. В Карлово например тя е 13,54%, в Асеновград - 11,76%, в Първомай - 12,39%, в Съединение - 14,10%, в община Марица - 11,90%, а в Родопи - 12,07%.

По-слабо активни са избирателите в Пловдив-град, където към същия час процентът е 8,07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В Пловдив избирателната активност е по-ниска, отколкото в областта.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

