Мъж опита да гласува с личната карта на жена си (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първият избирател за деня в село Градец опита да гласува с личната карта на жена си.

"Даваш личната карта на жена си", му казват членове на СИК.

"Какво искаш?", пита той.

"Твоята лична карта, нали ти ще гласуваш?", му отговаря жената.

В селото има 4000 избиратели, които гласуват в 4 секции. От отварянето на секциите тази сутрин в селото имаше 10 екипа на полицията, жардармерия и дрон на гранична полиция, съобщи bTV.

Хората останали недоволни и част от тях заявили, че няма да гласуват. От час обаче има опашки и активността е 10%.