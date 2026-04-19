Мъж опита да гласува с личната карта на жена си (Видео)

Първият избирател за деня в село Градец опита да гласува с личната карта на жена си.
"Даваш личната карта на жена си", му казват членове на СИК.
"Какво искаш?", пита той.
"Твоята лична карта, нали ти ще гласуваш?", му отговаря жената.
В селото има 4000 избиратели, които гласуват в 4 секции. От отварянето на секциите тази сутрин в селото имаше 10 екипа на полицията, жардармерия и дрон на гранична полиция, съобщи bTV.
Хората останали недоволни и част от тях заявили, че няма да гласуват. От час обаче има опашки и активността е 10%.