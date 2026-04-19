В област Силистра избирателната активност към 11:00 часа е 13,9 %

Избирателната активност в област Силистра към 11:00 часа е 13,9 на сто. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Силистра Константин Стоилов. Най-висока е избирателната активност в община Ситово – 18,01 %, а най-ниска в община Дулово – 8,76 %, пише БТА.

Стоилов съобщи, че след решения на РИК, гласуването ще се извършва хартиени бюлетини. Това са секция №704 в Тутракан и №313 в община Главиница, където машините за гласуване са блокирали.

До момента са получени няколко сигнала за нарушения на изборните правила. Единият от тях е за опит за купуване на гласове и е предаден на прокуратурата. Останалите са свързани с поставяне на агитационни материали в близост до секциите. По тях тече проверка на Районната избирателна комисия.

За сравнение на парламентарните избори от 27 октомври 2024 година в 11:00 часа в област Силистра са гласували малко над 12,8 на сто от имащите право на глас.